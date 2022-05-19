KSE: прямой ущерб Украины, нанесенный врагом, приближается к 100 млрд долларов

За неделю, закончившуюся 18 мая, сумма нанесенного инфраструктуре Украины ущерба в ходе развязанной Россией войны выросла на 3,1 млрд долларов и достигла 97,4 млрд дол, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на 3,1 млрд долларов.

Причем третью неделю подряд продолжают расти убытки от поврежденных и разрушенных жилых домов, и через неделю только от повреждения жилья нанесен ущерб почти в 3 млрд долларов. Всего разрушено или повреждено 38.6 млн. квадратных метров жилья.

Вырос также общий ущерб от разрушений и повреждений предприятий — на 207 млн долл. за последнюю неделю. Всего с начала войны пострадало не менее 216 заводов, фабрик и предприятий на 10.6 млрд. дол.

Кроме того, за последнюю неделю повреждено еще 75 учебных заведений, а с начала полномасштабной войны суммарно таких уже 1067. Ущерб из-за разрушенных учебных заведений достигает 1.5 млрд дол.

Общее количество разрушенных или поврежденных легковых автомобилей в настоящее время составляет по меньшей мере 94.5 тысячи – или 1,43 млрд долларов.

Общие потери экономики Украины из-за войны войны, в частности – косвенные вроде снижения ВВП, прекращения инвестиций, оттока рабочей силы, дополнительных расходов на оборону и социальную поддержку и т.д., неизменно колеблются от 564 млрд долл. до 600 млрд дол.

Предоставить информацию о потерях инфраструктуры можно на сайте "Россия заплатить﻿", а также с помощью чат-бота﻿ или в приложении "Киев Цифровой".