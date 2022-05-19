СБУ разоблачила масштабное хищение бронежилетов для ВСУ

В Службе безопасности Украины заявили о ликвидации масштабной схемы хищения гуманитарной помощи для военнослужащих.﻿ Об этом в четверг, 19 мая, рассказал спикер ведомства Артем Дехтяренко, сообщает пресс-центр﻿ СБУ.

По данным СБУ, фигуранты данного дела пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн гривен.