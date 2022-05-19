СБУ разоблачила масштабное хищение бронежилетов для ВСУ
В Службе безопасности Украины заявили о ликвидации масштабной схемы хищения гуманитарной помощи для военнослужащих. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал спикер ведомства Артем Дехтяренко, сообщает пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, фигуранты данного дела пытались незаконно продать более 1 тысячи бронежилетов на общую сумму более 12 млн гривен.
"Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны. Впрочем, вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов", — сообщил спикер спецслужбы.