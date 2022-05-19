Британия наложила санкции на крупнейшие авиакомпании РФ

Британия объявила о новых санкциях, направленных на авиационный сектор России, поэтому под блокировку активов попал "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и авиалинии "Россия", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Теперь эти авиакомпании не смогут использовать свои "дорогие неиспользованные посадочные слоты в аэропортах Британии", а также не смогут их продать и заработать 50 млн фунтов, отметил министр транспорта Грант Шаппс.

"Аэрофлот", крупнейшая авиакомпания России, входит в 20 крупнейших авиакомпаний мира. Мажоритарным владельцем компании является государство Россия, поэтому компания имеет стратегическое значение для правительства агрессора. Аэрофлот не только предоставляет услуги российскому правительству, но и создает важный источник дохода Кремля.

Авиакомпания "Россия", или "Российские авиалинии", является одной из старейших и крупнейших авиакомпаний России и входит в состав государственного "Аэрофлота". Таким образом, авиакомпания "Россия" ведет свою деятельность как аффилированная с правительством России организация и участвует в получении выгоды или поддержке правительства России.

Уральские авиалинии, одна из крупнейших авиакомпаний России, ранее входила в состав Аэрофлота. Она также получает выгоду от правительства России и имеет для него стратегическое значение.