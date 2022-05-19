Шольц: заключение продиктованного Путиным мира невозможно

Канцлер Олаф Шольц, выступая в парламенте 19 мая, заверил, что Германия и дальше будет поставлять Украине тяжелое вооружение, и считает возможность заключения "продиктованного Украине мира" невозможной, сообщает Зеркало недели.

"Путин все еще верит, что может добиться продиктованного на собственных условиях мира. Но он не будет ничего диктовать, потому что украинцы не примут его условия, как и мы" , – сказал Шольц.

По его словам, Путин пойдет на переговоры только тогда, когда окончательно поймет, что не может победить Украину и ее защитников.

"У всех нас есть одна общая цель: Россия не должна выиграть эту войну, Украина должна выжить" , – подчеркнул Шольц и добавил, что до сих пор важно усилить обороноспособность Украины.

Шольц пообещал поддержку Германии и в отношении последующих санкций против России, помощи украинским беженцам, а также с доставкой оружия, включая тяжелую технику.

"Нет никакой эскалации в том, чтобы помочь стране, на которую жестоко напали. Это наш вклад в отражение нападения и скорейшее прекращение насилия" , – сказал политик СДПГ.

Что касается вступления Украины в ЕС, то Шольц поддержал опасения Макрона, что процесс вступления "не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет" . При этом странам западных Балкан он специально пообещал членство в Европейском Союзе в ближайшей перспективе.

Несмотря на все положительные для Украины заявления, выступление Шольца подверглось критике со стороны немецкой оппозиции, которая обвинила его в двойной игре и продолжении задержек с поставками немецкого вооружения.