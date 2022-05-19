Моравецкий: Путина нужно изолировать, а не "сохранять" ему лицо

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российского диктатора Владимира Путина нужно изолировать, а не "сохранять ему лицо".﻿, сообщает Укринформ.

По его словам, трагедия гражданского населения в Буче или Мариуполе и последние события в Украине должны всех разбудить от летаргического сна и отвергнуть прежние заблуждения.

Моравецкий отреагировал на попытки "сохранить лицо" Путину.

"Как можно пытаться спасти или сохранить то, что на самом деле было полностью утрачено ?" – подчеркнул польский премьер.

По его словам, сейчас есть повод хорошо понять динамику империализма и тоталитаризма в России.

"Сейчас ведется битва за Украину, и она, возможно, будет определять будущее на несколько столетий" , – сказал он.

Моравецкий заявил, что парадоксом этой войны является то, что если Украина победит, и это будет, прежде всего, ее победа.

"Но если она проиграет, то это будет поражение всех нас и конец того мира, который мы знаем" , — сказал он.

Премьер призвал к изоляции Путина.