Ким анонсировал два послабления для Николаевской области

В Николаеве изменится действие комендантского часа, а также возобновят продажу слабоалкогольных напитков.

Об этом сообщил﻿ глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков всю неделю. Но под строгим запретом продажи военным. Если будут случаи продажи военным, то сразу же отменим это решение.