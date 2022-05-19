МИД: посольство Швейцарии возвращается в Киев

Министерство иностранных дел Швейцарии анонсировало возвращение посольства в Украину после 2,5 месяцев вынужденного закрытия.﻿ Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает Европейская правда.

"Это решение основывается на глубоком анализе ситуации безопасности в украинской столице" , – говорится в сообщении.

На первом этапе в Киев вернутся только посол Клод Вильд с командой из четырех сотрудников. В посольстве также будут работать местные сотрудники.

"Физическое присутствие посла Швейцарии и его команды будет способствовать контакту с украинскими властями. В ближайшие недели команда посольства также будет заниматься такими ключевыми вопросами, как координация проектов реконструкции, развития и гуманитарной помощи, а также освещение ситуации в Украине в СМИ" , – передает МИД Швейцарии.

Швейцарское посольство в Киеве приостановило работу вскоре после начала полномасштабной войны, а с 22 марта работало в Кишиневе.