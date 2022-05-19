Красный Крест начал регистрацию военнопленных из "Азовстали"

Международный комитет Красного Креста заявил, что начал регистрацию сотен военнопленных, покидающих завод «Азовсталь» в украинском портовом городе Мариуполь, сообщает Радио Свобода.

«В последние 2 дня мы зарегистрировали сотни военнопленных, которые покидают завод «Азовсталь» в Мариуполе. Регистрация военнопленных является важной частью нашей работы. Очень важно, чтобы с ними обращались гуманно и достойно» , – сообщает МККК в твиттере 19 мая.

Почти последние 2 дня, мы были зарегистрированы рядами резидентов битвы, охота Азовского дома в #Mariupol .



Содержание POWs is an essential part of our work.



Это критически для обеспечения того, чтобы соответствовать и treated humanely and with dignity.



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Министерство обороны России утверждает, что почти 1000 украинских бойцов на заводе «сдались» по состоянию на 18 мая, в то время как продолжаются переговоры по судьбе еще сотен, которые, как считают, все еще находятся на «Азовстали».

Украинская сторона этих заявлений Москвы пока не комментировала.

В заявлении МККК говорится, что продолжающийся процесс регистрации предусматривает документирование личных данных, таких как имя, дата рождения и информация о ближайших родственниках.

Это «позволяет МККК отслеживать тех, кто был схвачен, и помогать им поддерживать связь со своими семьями» , – говорится в заявлении.

В нем добавляют, что, согласно Женевским конвенциям, МККК имеет право опрашивать военнопленных «без свидетелей» и что свидания с ними не должны быть «неправомерно ограничены».

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