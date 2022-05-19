Министр: оккупанты нанесли Чернобыльской зоне ущерб в почти 3 млрд гривен

Ущерб от военных действий российских оккупантов в Чернобыльской зоне уже составляет более 2,5 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец рассказал в ходе брифинга в Медиацентре Украины.

"Российские оккупанты нанесли много вреда Чернобыльскому заповеднику, который очень важен и ценен. Предыдущий ущерб превышает 2,5 миллиарда гривен. Они вывели из строя часть постов, измеряющих контроль радиационного состояния" , – рассказал министр.

В настоящее время часть системы уже возобновила работу, добавил он. Однако кафиры уничтожили новейшую лабораторию, которая, по словам министра, не имеет аналогов в Европе, а также уничтожили часть компьютерной техники.

"Огнем выжжено 12 тысяч гектаров – часть экосистемы потеряна навсегда. После себя кафиры оставили много взрывчатки и заменяли территорию. Специалисты ГСЧС работают над тем, чтобы все разминировать" , – сказал Стрелец.

Он заявил, что за последние 20 лет это первый военный конфликт в мире с таким масштабным ущербом окружающей среде:

"Ракеты россиян попадают в нефтебазы, предприятия с опасными веществами. На сегодняшний день мы имеем 245 случаев экоцида на территории Украины и в акватории морей. 34 случая зарегистрировано в Киевской области – это самый высокий показатель".

Работа над документированием преступлений продолжается, добавил он, и отметил, что в этом процессе существенную помощь оказывает Польша. Например, кроме 12 автомобилей, которые были переданы на нужды ВСУ и украинских лесхоз работников, Министерство экологии Польши пообещало предоставить современную мобильную лабораторию, которая будет помогать фиксировать ущерб и показывать в режиме реального времени ущерб окружающей среде.