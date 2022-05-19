СБУ заявила о задержании брата Олега Царева

Служба безопасности Украины заявила о задержании брата пророссийского политика Олега Царева на попытке организовать диверсии в восточных регионах, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, он пытался организовать диверсионную деятельность в Днепропетровской области.

"Он был уверен в скорой победе РФ: ожидал оккупации региона и обещанной ему должности главы облгосадминистрации. Когда приход россиян провалился, он получил задачу дестабилизировать ситуацию в регионе из-за серии взрывов на объектах инфраструктуры. СБУ установила контроль за ним еще на первичном этапе и предотвратила эти планы" , - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина РФ, сообщает СБУ.

По данным следствия, мужчина проживал в Днепре со времен Революции Достоинства, поддерживая связь со скрывавшимся в РФ братом.

Ему объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) УКУ. Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.