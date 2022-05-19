Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины
Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины на один год, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях войны, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в коммюнике пресс-службы.
За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и 11 воздержались.
Изменения полностью отменяют ввозные пошлины на промышленную продукцию, фрукты и овощи и антидемпинговые пошлины и меры по импорту стали сроком на один год.
Они вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.
По Соглашению об ассоциации с ЕС, украинские компании имеют преференциальный доступ к европейскому рынку с 2016 года. Сейчас Евросоюз является крупнейшим торговым партнером ЕС – на Евросоюз приходится более 40% торговли товарами. Украина – пятнадцатый крупнейший партнер ЕС.
Напомним, 27 апреля Еврокомиссия подала на рассмотрение Совета министров ЕС и Европейского парламента поистине беспрецедентный пакет предложений по либерализации доступа украинских товаров к рынку Евросоюза.