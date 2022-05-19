Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин из Украины

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин ЕС на экспорт из Украины на один год, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях войны, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в коммюнике пресс-службы.

За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и 11 воздержались.

Изменения полностью отменяют ввозные пошлины на промышленную продукцию, фрукты и овощи и антидемпинговые пошлины и меры по импорту стали сроком на один год.

Они вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

По Соглашению об ассоциации с ЕС, украинские компании имеют преференциальный доступ к европейскому рынку с 2016 года. Сейчас Евросоюз является крупнейшим торговым партнером ЕС – на Евросоюз приходится более 40% торговли товарами. Украина – пятнадцатый крупнейший партнер ЕС.

Напомним, 27 апреля Еврокомиссия подала на рассмотрение Совета министров ЕС и Европейского парламента поистине беспрецедентный пакет предложений по либерализации доступа украинских товаров к рынку Евросоюза.