Советник мэра: в Мариуполе продолжают вывозить тела из-под завалов драмтеатра

В Мариуполе оккупанты продолжают разбирать завалы уничтоженного Драматического театра и вывозить изъятые из-под руин тела грузовиками.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма" , – написал он.

Он отметил, что территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным.

"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается" , - добавил Андрющенко.

Напомним, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей.