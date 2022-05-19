Советник мэра: в Мариуполе продолжают вывозить тела из-под завалов драмтеатра
В Мариуполе оккупанты продолжают разбирать завалы уничтоженного Драматического театра и вывозить изъятые из-под руин тела грузовиками.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма", – написал он.
Он отметил, что территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным.
"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - добавил Андрющенко.
Напомним, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей.