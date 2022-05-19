Печерский суд разрешил арестовать Януковича за незаконный выезд

Печерский райсуд Киева разрешил арестовать беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о незаконном пересечении госграницы.﻿ Об этом сообщила пресс-служба﻿ Офиса генпрокурора.

По данным следствия, Янукович с помощью трех вертолетов вооруженных сил РФ незаконно пересек и переправил не менее 20 человек через государственную границу Украины в феврале 2014 года в Донецкой области.

Он действовал совместно с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.