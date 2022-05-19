Андрющенко: тела погибших в драмтеатре Мариуполя вывозят в сторону Старого Крыма
В Мариуполе российские оккупанты разбирают завалы Драматического театра, тела погибших вывозят грузовиками. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Новое время.
"Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма", – написал он.
По его словам, территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным.
"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", - написал он.
Как сообщалось, авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии было около 1300 человек.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибли около 300 человек.
В расследовании информагентства Associated Press сообщалось, что в результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек.
Оккупанты заявили, что в драмтеатре Мариуполя погибли якобы 12 человек.