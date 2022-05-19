Андрющенко: тела погибших в драмтеатре Мариуполя вывозят в сторону Старого Крыма

В Мариуполе российские оккупанты разбирают завалы Драматического театра, тела погибших вывозят грузовиками.﻿ Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Новое время.

"Оккупанты продолжают разборы завалов Драматического театра. Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма" , – написал он.

По его словам, территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным.

"Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается" , - написал он.

Как сообщалось, авиация оккупантов разбомбила драмтеатр в Мариуполе 16 марта. Тогда в укрытии было около 1300 человек.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что в театре погибли около 300 человек.

В расследовании информагентства Associated Press сообщалось, что в результате удара России по драмтеатру в Мариуполе погибли 600 человек.

Оккупанты заявили, что в драмтеатре Мариуполя погибли якобы 12 человек.