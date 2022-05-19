Кулеба: Египет не взял краденое украинское зерно с российского судна
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Египта Самеха Шукри за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном, сообщает Экономическая правда.
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
"Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном".
Он также добавил, что Украина и Египет договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.
"Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности", - подытожил Кулеба.
Предыстория:
4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.