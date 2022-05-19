Кулеба: Египет не взял краденое украинское зерно с российского судна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Египта Самеха Шукри за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном, сообщает Экономическая правда.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Поговорил с моим египетским коллегой Самехом Шукри. Благодарен Египту за отказ от российского корабля с украденным в Украине зерном".

Он также добавил, что Украина и Египет договорились координировать усилия, чтобы Россия разблокировала экспорт продуктов питания из Украины.

"Украина и Египет продолжают совместную работу по обеспечению продовольственной безопасности" , - подытожил Кулеба.

Предыстория:

4 мая первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что россияне вывезли в общей сложности примерно 400 тысяч тонн зерновых из четырех временно оккупированных украинских областей – то есть треть всех запасов в регионах.