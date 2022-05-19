В РФ назвали условия разблокирования портов Украины

Россия готова разблокировать украинские порты в обмен на отмену санкций, заявили в МИД страны, сообщает Корреспондент.

"МИД в ответ на призыв ООН открыть доступ к морским портам в Украине заявил, что для этого нужно рассмотреть, в частности, возможность снятия санкций с России" , - говорится в сообщении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш предложил снять ряд санкций с России, чтобы Кремль разблокировал экспорт зерна из Украины.

Отметим, из-за заблокированных морских портов Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов, а внутри страны находится 90 миллионов тонн агропродукции.