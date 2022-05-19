Bloomberg: Китай хочет закупить у РФ нефть для стратегических запасов

Правительства Китая и России ведут переговоры о закупке Пекином дешевой российской нефти для стратегических запасов.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, сообщает Новое время.

По словам собеседника издания, переговоры ведутся на правительственном уровне при незначительном прямом участии нефтяных компаний.

Как отмечает агентство, хотя в целом цены на нефть в мире выросли после вторжения России в Украину, цена собственно российской нефти упала поскольку покупатели отказываются от нее из желания избежать репутационных издержек.

Сложившаяся ситуация дает Китаю возможность дешево пополнить свои огромные стратегические резервы, которые обычно используются во время чрезвычайных ситуаций или внезапных сбоев.

По словам собеседника издания, детали по объемам или условиям потенциальной сделки пока не определены. Также нет никаких гарантий, что соглашение будет заключено.

Также отмечается, что нефтеперерабатывающие заводы в Китае тайно покупали российскую нефть с момента вторжения, несмотря на то что потребление топлива в КНР упало на фоне новой вспышки covid-19.

По некоторым оценкам, у Китая есть возможность хранить более 1 млрд баррелей совокупных коммерческих и стратегических запасов нефти.