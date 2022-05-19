Шольц считает, что для Украины нет "короткого пути" в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина является частью европейской семьи, но для нее «нет короткого пути в ЕС», сообщает Новое время.

Согласно материалам DW, выступая в Бундестаге 19 мая, Шольц сказал, что вопрос присоединения к ЕС — «не вопрос нескольких месяцев или лет». По его мнению, исключение для Украины будет несправедливым по отношению к странам Западных Балкан, которые тоже хотят вступить в ЕС. Также Шольц призвал создать фонд солидарности для восстановления Украины после войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter отметил, что некоторые европейские столицы в последние годы практиковали «стратегическую политику двусмысленности» в отношении европейской перспективы Украины:

"…Это должно прекратиться. Это только подбодрило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и задевают чувства украинцев".