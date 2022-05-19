Politico: США воздерживаются от поставок Киеву ракетных систем большой дальности

Несмотря на просьбы украинской власти, США не снабжают Украину реактивными системами залпового огня большой дальности, потому что боятся эскалации. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.

Три человека, которые знакомы с этим вопросом, заявили изданию, что украинцы обеспокоены тем, что Белый дом сдерживается от поставок из-за опасений, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России, тем самым расширяя и затягивая конфликт.

"В Рамштайне была динамика по этому вопросу, но, похоже, она утихла" , — сказал один из сотрудников Конгресса, знакомый с ходом обсуждений.

По словам этого сотрудника, "в Киеве определенно нарастает разочарование" по поводу этих новых оговорок в отношении военной помощи.

Сотрудник администрации Байдена, попросивший сохранить анонимность, сказал изданию, что две страны продолжают "активно обсуждать" это оружие. Однако, даже с учетом военной помощи в размере $3,8 млрд, которую США направили Украине после вторжения России, не все, что Киев просит, может быть отправлено быстро.