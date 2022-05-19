Зеленский обсудил с Джонсоном экспорт зерна из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Политики обсудили возможности экспорта украинского зерна.﻿ Со ссылкой на офис Джонсона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что одной из тем переговоров стала глобальная продовольственная безопасность. В частности, блокирование Россией портов и наземных путей для доставки украинских запасов зерна. Джонсон обязался направить команду для разработки шагов, чтобы преодолеть возможный кризис.

Также глава правительства Британии проинформировал Зеленского о военной помощи, которая включает дальнобойную артиллерию, ракеты типа "берег-корабль" и беспилотные летательные аппараты.

"Лидеры обсудили ход переговоров и договорились активизировать работу с союзниками, включая США, Францию и Германию, для определения долгосрочной архитектуры безопасности Украины" , - говорится в сообщении.

В конце Джонсон поздравил Зеленского с Днем вышиванки и подтвердил непоколебимую солидарность Великобритании с народом Украины.