RuTube не восстановился в полном объеме после атаки

Российский видехостинг Rutube спустя 10 дней после масштабной кибератаки так и не смог восстановить свою работу в полном объеме. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на заявление пресс-службы хостинга, сообщает Зеркало недели.

Там отметили, что точная дата полного восстановления видеосервиса неизвестна. О масштабной атаке на российский хостинг стало известно 9 мая.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что хакерам удалось полностью удалить код сайта, из-за чего он уже не сможет восстановить работу. В самом Rutube эту информацию отрицали и утверждали, что вскоре смогут восстановить доступ к ресурсу.12 мая сервис начал работать, но со сбоями.

Украинские хакеры заявили о том, что считают взлом Rutube самой большой победой с начала кибервойны с Россией. По их словам, они удалили как контент, так и всю внутреннюю и внешнюю инфраструктуру видеохостинга.

При этом, взломали ресурс два украинских киберспециалиста всего за пару дней.