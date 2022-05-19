В ОП ответили на условия РФ для разблокирования украинских портов

В Офисе президента отвергли условия кремлевского режима для снятия блокады с украинских портов.﻿ Об этом рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, сообщает Новое время.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские порты будут разблокированы, если с России снимут западные санкции.

"РФ требует снятия санкций за разблокировку портов, шантажируя мир продовольственным кризисом. Типичное поведение страны-террориста, берущей заложников, чтобы попросить вертолет с долларами. Но дураков нет, мир знает, с кем имеет дело. Заговорили о снятии санкций — надо затягивать удавку" , — ответил Подоляк на попытку Кремля избавиться от беспрецедентного санкционного давления, уничтожающего экономику РФ.

В свою очередь глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского диктатора Владимира Путина возобновить работу украинских портов в Черном море, поскольку их блокирование грозит глобальной катастрофой и гибелью от голода миллионов людей.