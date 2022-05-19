Правительство Италии предложило план завершения войны в Украине

Правительство Италии подготовило план прекращения войны России против Украины. Об этом пишет La Repubblica со ссылкой на документ, сообщает Новое время.

По данным СМИ, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал документ с планом генсеку ООН Антониу Гутерришу и странам G7.

Италия также предлагает создать международную группу, которая будет следить за соблюдением плана (полный список стран не определен, но в их числе — Италия, Франция, Германия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль), и привлечь к этому процессу Евросоюз, ООН и другие международные организации.

Италия предлагает четыре этапа прекращения войны:

прекращение огня в Украине и демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН;

переговоры о статусе Украины, которые предполагают вступление страны в ЕС, но неприсоединение к НАТО;

двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: по предложению властей Италии, «спорные территории» будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву;

заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.

По плану за этим должен последовать вывод российских войск с территории Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не знает деталей этого плана, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости. По словам спикера, российская сторона «приветствует участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия».

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине не нужно предлагать прекращение огня, потому что это невозможно без тотального вывода российских войск. Он подчеркнул, что страна-агрессор не готова полностью оставить украинские земли.