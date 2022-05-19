Генштаб: эвакуация бойцов с "Азовстали" продолжается

Мероприятия по эвакуации украинских военных с территории завода Азовсталь в Мариуполе продолжаются. Об этом заявил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Корреспондент.

"На мариупольском направлении интенсивн ﻿ ость боевых действий снижена. На данное время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев" , - сказал он во время брифинга﻿.

Громов отметил, что Украина верит в то, что слово, данное РФ, будет выполнено, и вывезенные на территорию РФ военные находятcя вне опасности.