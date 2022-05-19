Генштаб: эвакуация бойцов с "Азовстали" продолжается
Мероприятия по эвакуации украинских военных с территории завода Азовсталь в Мариуполе продолжаются. Об этом заявил замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Корреспондент.
"На мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. На данное время продолжаются мероприятия по эвакуации наших героев", - сказал он во время брифинга.
Громов отметил, что Украина верит в то, что слово, данное РФ, будет выполнено, и вывезенные на территорию РФ военные находятcя вне опасности.
"Мы знаем, что враг наш коварный, но верим в то, что слово, данное ними, будет выполнено", - подчеркнул он.