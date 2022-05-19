В Запорожье сократили комендантский час

С пятницы, 20 мая, в Запорожье будет сокращен комендантский час. Об этом объявили в Запорожской областной военной администрации, сообщает Корреспондент.

Отмечается﻿, что еще сегодня,19 мая, комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00, а уже с пятницы - с 22:00 до 5:00.

"По инициативе областной военной администрации по согласованию с военным командованием в Запорожье с 20 мая сдвигается время начала комендантского часа! С завтрашнего дня комендантский час будет начинаться в 22:00 и продлится до 5:00 утра" , - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что ОВА поручила Запорожскому городскому совету решить вопросы работы уличного освещения до начала комендантского часа, а также продления работы общественного транспорта и заведений общественного питания.