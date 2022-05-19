Европарламент запросил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Европейский парламент в четверг призвал Совет ЕС начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией, особенно в контексте войны в Украине.﻿ О принятии решения завила пресс-служба парламента, сообщает Европейская правда.

В двух принятых в четверг отчетах, в которых оценивается прогресс Албании и Северной Македонии на пути к членству в ЕС, парламент просит Совет ЕС официально начать переговоры о вступлении с двумя странами, подчеркивая геостратегический контекст отношений с Россией и ее агрессии против Украины.

Депутаты Европарламента призывают ЕС критически оценить исторически важные последствия такого решения по безопасности и стабильности на европейском континенте и на Западных Балканах.

По словам депутатов Европарламента, хотя обе страны выполнили условия, установленные Европейским советом, и добились устойчивых результатов, Совету ЕС до сих пор не удалось начать с ними переговоры о вступлении.

Это подорвало отношение общественности к ЕС и представляет серьезную опасность для политики расширения в целом, говорится в докладе.

Депутаты Европарламента также призывают Болгарию и Северную Македонию разрешить свой культурно-исторический спор в отдельности от процесса вступления Северной Македонии.