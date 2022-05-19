Парламент Эстонии призвал коллег из ЕС поддержать статус кандидата для Украины

Спикер парламента Эстонии Юри Ратас направил письмо своим коллегам из национальных парламентов Европейского Союза, в котором призвал их поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС.﻿ Об этом заявила пресс-служба эстонского парламента, сообщает Европейская правда.

Ратас отметил, что с 24 февраля Украина самоотверженно борется за ценности Европейского Союза на передовой и продемонстрировала максимальную решительность и мужество в сопротивлении российской агрессии.

В то же время страна подала заявку на вступление в ЕС, которую Европейская комиссия оценивает и должна дать свои выводы в июне.

"Я надеюсь, что положительное заключение Комиссии заложит прочную основу для политической поддержки странами ЕС признания Украины государством-кандидатом на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе" , - отметил Ратас.

Он считает, что поддержка ЕС имеет решающее значение для Украины, мотивируя ее продолжать необходимые реформы и внушая надежду украинскому народу держаться.

В письме он отметил, что более 90 процентов жителей Украины поддерживают вступление в ЕС. Ратас заявил, что Украина выразила готовность выполнить все условия для вступления в ЕС и предоставление статуса страны-кандидата является первым важным шагом в достижении этой цели.

Ратас подчеркнул, что в поддержке Украины нельзя игнорировать граждан ЕС и следует учитывать их мнение. Он обратил внимание на то, что общества всей Европы выразили твердую и безоговорочную поддержку Украине и ее амбициям по Европейскому Союзу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на членство в ЕС, а попытки предложить взамен другие форматы воспринимаются оскорбительно.