Парламент Эстонии призвал коллег из ЕС поддержать статус кандидата для Украины

Парламент Эстонии призвал коллег из ЕС поддержать статус кандидата для Украины

Спикер парламента Эстонии Юри Ратас направил письмо своим коллегам из национальных парламентов Европейского Союза, в котором призвал их поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС.﻿ Об этом заявила пресс-служба эстонского парламента, сообщает Европейская правда.

Ратас отметил, что с 24 февраля Украина самоотверженно борется за ценности Европейского Союза на передовой и продемонстрировала максимальную решительность и мужество в сопротивлении российской агрессии.

В то же время страна подала заявку на вступление в ЕС, которую Европейская комиссия оценивает и должна дать свои выводы в июне.

"Я надеюсь, что положительное заключение Комиссии заложит прочную основу для политической поддержки странами ЕС признания Украины государством-кандидатом на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе", - отметил Ратас.

Он считает, что поддержка ЕС имеет решающее значение для Украины, мотивируя ее продолжать необходимые реформы и внушая надежду украинскому народу держаться.

В письме он отметил, что более 90 процентов жителей Украины поддерживают вступление в ЕС. Ратас заявил, что Украина выразила готовность выполнить все условия для вступления в ЕС и предоставление статуса страны-кандидата является первым важным шагом в достижении этой цели.

Ратас подчеркнул, что в поддержке Украины нельзя игнорировать граждан ЕС и следует учитывать их мнение. Он обратил внимание на то, что общества всей Европы выразили твердую и безоговорочную поддержку Украине и ее амбициям по Европейскому Союзу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата на членство в ЕС, а попытки предложить взамен другие форматы воспринимаются оскорбительно.

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