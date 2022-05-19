Прокуратура потребовала пожизненное для военного РФ Шишимарина
В Соломенском райсуде Киева сторона обвинения попросила для российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в расстреле гражданского жителя Сумщины, наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает Укринформ.
«Прошу суд признать Шишимарина виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сказал прокурор.
Кроме того, представитель обвинения попросил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную ранее для этого российского военного.
Также прокуратура просит суд взыскать с обвиняемого процессуальные расходы, а именно стоимость проведенных в уголовном производстве судебных экспертиз в сумме 24 тысячи 917 гривен 64 копейки.
Со своей стороны защитник Шишимарина попросил отложить судебное разбирательство, потому что, по его словам, он не готов в четверг выступать. По словам адвоката, он будет готов в пятницу к судебному заседанию. Обвиняемый поддержал защитника.
«Учитывая, что сейчас защитник не готов к судебным дебатам и пытаясь максимально обеспечить права обвиняемого в уголовном производстве, суд принял отложить судебное разбирательство, а именно - стадию судебных дебатов, на 11:00 20 мая», - сказал председательствующий судья.