Прокуратура потребовала пожизненное для военного РФ Шишимарина

В Соломенском райсуде Киева сторона обвинения попросила для российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в расстреле гражданского жителя Сумщины, наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает Укринформ.

«Прошу суд признать Шишимарина виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы» , – сказал прокурор.

Кроме того, представитель обвинения попросил оставить меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную ранее для этого российского военного.

Также прокуратура просит суд взыскать с обвиняемого процессуальные расходы, а именно стоимость проведенных в уголовном производстве судебных экспертиз в сумме 24 тысячи 917 гривен 64 копейки.

Со своей стороны защитник Шишимарина попросил отложить судебное разбирательство, потому что, по его словам, он не готов в четверг выступать. По словам адвоката, он будет готов в пятницу к судебному заседанию. Обвиняемый поддержал защитника.