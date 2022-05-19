McDonald’s назвал покупателя своей российской сети

Корпорация McDonald’s объявила о заключении договора по продаже активов в России. Покупателем стал франчайзи сети — российский бизнесмен Александр Говор, сообщает Новое время.

Отмечается, что у него также есть активы в нефтяной сфере.﻿ Покупатель получит весь портфель ресторанов McDonald’s, но будет ими управлять под новым брендом. Стоимость сделки не разглашается.

С 2015 года Говор работает как франчайзи McDonald’s и управляет 25 ресторанами в Сибири.

Ожидается, что закрытие сделки состоится в ближайшее время после получения всех разрешений регуляторных органов. Договор купли-продажи предусматривает сохранение рабочих мест как минимум два года.