McDonald’s назвал покупателя своей российской сети
Корпорация McDonald’s объявила о заключении договора по продаже активов в России. Покупателем стал франчайзи сети — российский бизнесмен Александр Говор, сообщает Новое время.
Отмечается, что у него также есть активы в нефтяной сфере. Покупатель получит весь портфель ресторанов McDonald’s, но будет ими управлять под новым брендом. Стоимость сделки не разглашается.
С 2015 года Говор работает как франчайзи McDonald’s и управляет 25 ресторанами в Сибири.
Ожидается, что закрытие сделки состоится в ближайшее время после получения всех разрешений регуляторных органов. Договор купли-продажи предусматривает сохранение рабочих мест как минимум два года.
"Покупатель также согласился до закрытия сделки финансировать зарплаты работников предприятий, работающих в 45 регионах РФ, а также профинансировать имеющиеся обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными услугами", — добавили в McDonald’s.