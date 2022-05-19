Денисова: Россия ускорила выдачу паспортов жителям ОРДЛО

Россия осуществляет незаконную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.﻿ Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает Новое время.

По ее словам, теперь подать заявление на получение гражданства РФ жители ОРДЛО могут без так называемого паспорта незаконных псевдогосударственных формирований.

"Обязательными условиями является наличие паспорта гражданина Украины (бумажного или ID), а также регистрации проживания на временно оккупированной территории. При отсутствии регистрации „заявителю“ необходимо предоставить так называемую адресную справку, подтверждающую постоянное проживание на временно оккупированной территории" , — сообщает Денисова в Telegram﻿.

Также оккупанты упрощают процесс подачи заявления на получение гражданства РФ для депортированных на территорию России граждан Украины. Денисова подчеркнула, что все украинцы, принудительно получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, которые навязало РФ. А своими действиями агрессор продолжает нарушать положения IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В этой связи омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.