Крупнейший производитель пальмового масла Индонезия возобновляет экспорт

Крупнейший в мире производитель и экспортер пальмового масла в Индонезии снимает запрет на экспорт масла из страны с 23 мая.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

По словам президента страны Джоко Видодо, экспорт пальмового масла может возобновиться с 23 мая.

Президент Индонезии добавил, что ситуация с предложением пальмового масла в Индонезии улучшилась.

Индонезия 28 апреля объявила о запрете экспорта пальмового масла из-за локального дефицита.

"Запрет Индонезии на экспорт, введенный с 28 апреля, стал одним из крупнейших актов протекционизма со времен вторжения России в Украину, что остановило экспорт подсолнечного масла и усилило глобальный дефицит. Пальмовое масло используется во всем, от еды до топлива, и этот шаг Индонезии угрожал еще больше повысить расходы в цепях поставок во время бешеной инфляции" , - пишет агентство .

"Потребители могут вздохнуть с облегчением" , - сказал Гнанасекар Тиагараджан, руководитель отдела торговли и стратегий хеджирования в Kaleesuwari Intercontinental.

Стоимость масла по-прежнему превышает целевой показатель властей в 14 тыс индонезийских рупий ($0,97 за литр). Повышение цен на него привело к скачку темпов инфляции в Индонезии в апреле до максимальных за три года 3,47% в годовом исчислении.

Bloomberg также добавляет, что индонезийские фермеры выходили на протесты с требованием упразднить запрет на экспорт, поскольку от этого страдают их доходы.