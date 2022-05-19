Украина и США подписали документ о транспортном партнерстве

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр транспорта США Пит Буттиджедж подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает Европейская правда.

Как отмечает﻿ Министерство инфраструктуры Украины, подписание состоялось на саммите международного транспортного форума в Париже.

"Мы понимаем, что работать над восстановлением Украины уже сейчас. Среди ключевых результатов выполнения Меморандума ожидаем обновление всего парка локомотивов и вагонов к 2030 году, создание системы быстрого железнодорожного сообщения между крупными городами и улучшение железнодорожной инфраструктуры, особенно в крупных городах" , - заявил Кубраков.

Кроме того, Меморандум предусматривает модернизацию автодорог, установку на них автоматических станций взвешивания, безопасность воздушного пространства и безопасной работы гражданской авиации, привлечение инвестиций частного сектора США, продвижение цифровых технологий и экологически безопасных видов топлива.