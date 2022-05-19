Эрдоган заявил, что "скажет нет" вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "скажет нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО.﻿ Об этом сообщает News Sky, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Мы будем решительно продолжать нашу политику. Мы сказали союзникам, что скажем "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО" , - сказал он в интервью студентам.

По словам Эрдогана, Турция выступает против членства Швеции в большей степени, и Финляндии - в меньшей, из-за их позиции по участникам и сторонникам "Рабочей партии Курдистана" (РПК), которых Турция рассматривает как террористов. При этом РПК признана террористической организацией не только в Турции, но и в США, большинстве европейских стран и на уровне Евросоюза.