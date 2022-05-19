ОК "Юг": на Херсонщине оккупанты обстреливают эвакуационные колоны

В Херсонской области российские оккупанты обстреливают эвакуационные колоны и блокируют выезд мирных жителей со временно захваченных территорий. Об этом заявила пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook, сообщает Новое время.

"Учитывая критическую ситуацию в селах, которые граничат с соседними регионами, разрушенные дома, заминированные дороги, мосты и поля, люди стараются уехать как можно дальше. Только оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области и обстреливают эвакуационные колонны" , — говорится в сообщении.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Херсонской области нарастает гуманитарный кризис. Омбудсмен добавила, что в области остается около 500 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения России в регионе было около миллиона жителей.