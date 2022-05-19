Австралия предоставит Украине еще одну партию бронетехники

Австралийское правительство отправляет в Украину 14 бронетранспортеров M113 и еще 20 защищенных транспортных средств Bushmaster для защиты страны от рашистского вторжения, сообщает 24 Канал.

"Эта дополнительная помощь в дальнейшем будет поддерживать правительство Украины в его ответе на жестокое, неумолимое и незаконное вторжение России" , – заявил министр обороны Австралии Питер Даттон.

Новая поддержка Украины в размере 60,9 миллионов долларов (14 БТР стоят 12 миллионов долларов, а 20 PMV – 48,9 миллиона долларов) увеличивают общий вклад Австралии в победу над рашистскими оккупантами до 285 миллионов долларов.

Кроме того, Австралия доставит 60 поддонов медицинских товаров, подаренных гражданами Австралии, а также три поддона оборудования для радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты от Австралийского управление радиационной защиты и ядерной безопасности (ARPANSA) и Австралийской организации ядерной науки и технологий (АНСТО).

Австралия ранее предоставила Украине шесть легких буксируваних гаубиц M777 155 мм и боеприпасы для гаубиц калибра 155 мм, а также 20 защищенных мобильных транспортных средств Bushmaster, 14 защищенных систем вооружения, протибронинорованное вооружение и боеприпасы, военное снаряжение, боевые пайки и медицинские взносы.