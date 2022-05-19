Столтенберг заявил, что наступление РФ застопорилось

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине, но все еще не отказывается от них, сообщает Новое время.

"Мы видим, что Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. План состоял в том, чтобы взять Киев, они не смогли этого сделать. Потом Россия также была вынуждена уйти из Харькова и его окрестностей, и наступление на Донбассе застопорилось" , — сказал Столтенберг во время брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Генсек добавил, что Альянс не может предсказать, сколько продлится война. При этом Столтенберг убежден, что Украина может выиграть при поддержке стран-участниц НАТО.

"В то же время мы не считаем, что Россия отказалась от своих стратегических целей. Так что нам нужно быть готовыми к тому, что эта война может продлиться долго. А это также означает, что союзники по НАТО должны быть готовы попытаться поддерживать Украину в течение длительного времени" , — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев будет считать победой в войне возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым, и репарации от России.