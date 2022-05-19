Годовая инфляция в Канаде достигла тридцатилетнего максимума

Годовая инфляция в Канаде ускорилась до 6,8% - это самый высокий показатель с января 1991 года.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Статистическое управление Канады, сообщает Экономическая правда.

Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали показателя в 6,7%. Основным фактором роста цен в апреле были расходы на жилье, в то время как цены на бензин несколько снизились. Расходы на продукты питания также продолжают быстро расти.

Так, в апреле канадцы платили на 9,7% больше продовольствия в магазинах, чем в апреле 2021-го. Отмечается, что это подорожание было самым большим ростом с сентября 1981 года.

При этом показатель в 6,8%, вероятно, не пиковый, учитывая, что цены на бензин поднялись с апреля. Некоторые экономисты предполагают, что инфляция может превысить 7%.