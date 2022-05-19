В МО РФ сообщили о разговоре Герасимова с Марком Милли об Украине
Минобороны России заявили, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с главой Объединенного комитета начальников штабов в США Марком Милли. Об этом пишут росСМИ, сообщает Европейская правда.
"Был обсужден вопрос, представляющий взаимный интерес, включая ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор прошел по инициативе американской стороны.
Звонок состоялся через шесть дней после телефонного разговора министров обороны США и РФ, ставшего первым после вторжения России в Украину.