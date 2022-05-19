CNN: Пентагон допускает военную охрану посольства США в Киеве

Минобороны США пока не планирует отправлять военных в посольство США в Киеве, возобновившее работу в среду, хотя это не означает, что американские войска не будут развернуты там в будущем.﻿ Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США, сообщает Европейская правда.

Представители оборонного ведомства сообщили журналистам, что Пентагон получает информацию от Госдепартамента по нуждам безопасности посольства, отметив, что не исключено перемещение американских военных в посольство США в Украине в будущем.

"Сейчас нет военного компонента в нуждах посольства в безопасности. Но это не значит, что это не может измениться с течением времени" , – сказал чиновник.

Министр обороны США Ллойд Остин так или иначе не принял решение о том, должны ли американские военные находиться в посольстве, закрытом накануне вторжения России в Украину в феврале, добавил чиновник.