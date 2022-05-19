Foreign Affairs: в Пентагоне пока не видят угрозы высадки десанта РФ в Одессе

В Пентагоне считают, что Одессе в ближайшее время не грозит попытка высадки российского десанта.﻿﻿ Об этом сказал неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона в беседе с корреспондентом издания Foreign Affairs Джеком Дэтчем, сообщает Украинская правда.

"На юге Украины россияне проводят огневое давление с артиллерии на украинские позиции и предпринимают попытки штурма в направлении Николаева. Что касается Одессы, то угрозы высадки российского десанта – нет" , - заявил чиновник.

По данным разведки Пентагона, российская авиация сократила количество боевых вылетов самолетов ежесуточно до 140 самолето-вылетов в сутки. По словам собеседника Детча, это меньше примерно на 100-150 вылетов, по сравнению с предыдущими неделями.

На Донбассе российское командование пытается штурмовать позиции Вооруженных сил Украины меньшими подразделениями после того, как большие группировки не добились успеха.

Также чиновник добавил, что россияне, вероятно, таким образом пытаются улучшить тыловое обеспечение войск, поскольку меньшие подразделения требуют меньше усилий по логистике.

Сейчас Пентагон фиксирует попытки прорыва россиян со стороны Изюма в направлении Славянска, но российское наступление безуспешно.

В общем, Пентагон считает, что количественное преимущество до сих пор на стороне российских оккупационных войск, хотя украинские защитники все равно сопротивляются. Что касается количества боевой мощи, то россияне также превалируют над украинскими силами.

По состоянию на 19 мая на территории Украины размещено 106 батальонно-тактических групп. Некоторые из этих подразделений, по словам собеседника Детча, перебросили с севера Украины без перерыва для пополнения резервов.

Американская разведка не имеет данных, свидетельствующих о подготовке к массовой мобилизации в России.

Собеседник намекнул, что война может затянуться надолго, так как это произошло после "острой" фазы боевых столкновений на Донбассе в 2014-2015 году.