Европарламент поддержал создание трибунала по военным преступлениям РФ
Европарламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала по расследованию военных преступлений России против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.
"Выражаем благодарность членам Европарламента, которые поддержали резолюцию, призывающую ЕС поддержать создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. В то же время мы привлечем российское руководство к ответственности" , - пишет министр в Twitter.