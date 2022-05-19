Залужный: мы перехватили у РФ стратегическую инициативу

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал, что Украина в ходе полномасштабной войны смогла отобрать у России стратегическую инициативу, сообщает Новое время.

Как сообщается на странице Залужного в Facebook, 19 мая он принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что первый месяц войны был переломным — Украина это понимала и смогла отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести ему критические потери и заставить отказаться от главной цели — захват Киева.

"Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении" , — рассказал он.

Залужный сказал, что защитники Мариуполя своими героическими действиями сдержали многотысячную группировку российских оккупантов и позволили Силам обороны Украины оборудовать оборонные рубежи на других направлениях.