Залужный: мы перехватили у РФ стратегическую инициативу
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный рассказал, что Украина в ходе полномасштабной войны смогла отобрать у России стратегическую инициативу, сообщает Новое время.
Как сообщается на странице Залужного в Facebook, 19 мая он принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что первый месяц войны был переломным — Украина это понимала и смогла отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести ему критические потери и заставить отказаться от главной цели — захват Киева.
"Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", — рассказал он.
Залужный сказал, что защитники Мариуполя своими героическими действиями сдержали многотысячную группировку российских оккупантов и позволили Силам обороны Украины оборудовать оборонные рубежи на других направлениях.
"…Методы нацистов не изменились. Это тотальное уничтожение гражданских объектов, убийство мирных людей, это гуманитарная катастрофа, невозможность поставок гуманитарных грузов. Противник прекрасно понимал и понимает, что творит. Перехваты разговоров российского военного командования подтверждают, что они делали все это сознательно… В среднем [россияне выпускают] 10−14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и странам-членам НАТО. Ведь любая такая ракета несет 400−600 кг тротила", — добавил он.