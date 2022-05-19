Кулеба заверил о введении нефтяного эмбарго странами ЕС
Введение нефтяного эмбарго против России является всего лишь вопросом времени. Страны ЕС рано или поздно достигнут одной позиции по введению запрета на российскую нефть. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
"Все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго - это не реально. Теперь параметры нефтяного эмбарго ясны. Оно будет - это 100%. Осталась Венгрия, ведущая свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено", - подчеркнул глава украинского дипломатического ведомства в ходе телемарафона.