Кулеба заверил о введении нефтяного эмбарго странами ЕС

Введение нефтяного эмбарго против России является всего лишь вопросом времени. Страны ЕС рано или поздно достигнут одной позиции по введению запрета на российскую нефть.﻿ Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Все нам говорили, что нефтяное и газовое эмбарго - это не реально. Теперь параметры нефтяного эмбарго ясны. Оно будет - это 100%. Осталась Венгрия, ведущая свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено" , - подчеркнул глава украинского дипломатического ведомства в ходе телемарафона.