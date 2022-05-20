Украина получила полмиллиарда евро от Всемирного банка

Всемирный банк в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления выделил Украине очередной грант на 504 миллиона евро, сообщает Новое время.

Говорится, что средства в бюджет поступили от США (500 млн долларов) и Великобритании (24 млн фунтов стерлингов).

Деньги направят на обеспечение первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутриперемещенных лиц.

8 марта Всемирный банк сообщил, что мобилизирует $700 млн для Украины. Средства пойдут на выплату зарплат работникам больниц, оплату пенсий и социальных программ.