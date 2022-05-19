В России готовятся национализировать завод Nissan в Санкт-Петербурге

Российские активы японского автопроизводителя Nissan могут перейти в государственную собственность уже в ближайшие недели, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

О переговорах, в ходе которых будет обсуждаться дальнейшая судьба завода Nissan, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул, что по каждому автопроизводителю будет принимать отдельное решение. По его словам, в связи с длительной остановкой завода Nissan нужно прибегать к срочным методам и обсуждать национализацию, чтобы предприятие не простаивало.