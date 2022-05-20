Зеленский стал человеком года в опросе читателей Time

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года по версии журнала Time. За него отдали больше всего голосов читатели авторитетного американского издания, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Зеленский набрал более 3,3 миллиона голосов и занял первое место с 5% голосов.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины" , - пишет издание.