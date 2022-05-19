Макрон: инициатива нового политического сообщества не является альтернативой ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что его инициатива создания "Европейского сообщества" является не альтернативой процессу присоединения к ЕС. Новая политическая структура должна стать дополнением, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он напомнил, что 9 мая в Европейском парламенте предложил проект "Европейского политического сообщества", который стремится создать новую структуру сотрудничества, объединяющую демократические европейские нации, придерживающиеся основных ценностей и стремящихся присоединиться к ЕС

"Это сообщество не является альтернативой процессу членства, а является дополнением, которое, независимо от него, позволяет сильнее структурировать политические, энергетические и инвестиционные отношения с несколькими желающими странами" , - заявил Макрон.

Напомним, ранее Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на десятилетия. В связи с этим он предложил создать новое "европейское политическое сообщество" и принять в его состав Украину.