CNN: Байден подпишет законопроект о выделении Украине $40 млрд в Южной Корее

Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении $40 млрд финансовой помощи Украине во время визита в Южную Корею, сообщает Новое время.

Об этом пишет CNN.

Источник в правительстве сообщил, законопроект доставят самолетом в Корею на подпись президенту.

В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.

Ранее законопроект поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.