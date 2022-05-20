CNN: Байден подпишет законопроект о выделении Украине $40 млрд в Южной Корее
Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении $40 млрд финансовой помощи Украине во время визита в Южную Корею, сообщает Новое время.
Об этом пишет CNN.
Источник в правительстве сообщил, законопроект доставят самолетом в Корею на подпись президенту.
В четверг, 19 мая, Сенат США проголосовал за пакет помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Решение поддержали 86 сенаторов, 11 выступили против.
Ранее законопроект поддержала Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.