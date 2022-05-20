Денисова: более 3 тысяч учителей переучиваются на стандарты РФ

3,5 тысячи учителей на временно захваченных территориях проходят переквалификацию, чтобы преподавать по "стандартам РФ", сообщает Украинская правда.

Об этом заявила омбудсман Людмила Денисова

"Оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство. Для этого захватчики насаждают в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по "стандартам РФ".

Около 3 с половиной тысяч учителей из этих заведений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно захваченных территориях" , – заявила она.

Денисова напомнила, что акт принуждения к обучению и вмешательства в образовательный процесс является прямым нарушением прав, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией.