Украина в ООН предостерегла другие страны от покупки ворованного зерна

Государства, которые будут покупать у России похищенное у Украины зерно, можно считать причастными к преступлению, пишет Константин Широкун, Укринформ.

Об этом заявил советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник во время открытых дебатов по поводу продовольственной безопасности в Совете Безопасности ООН.

Дипломат отметил, что россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности, поскольку около 400 млн человек в мире, преимущественно на Ближнем Востоке, Северной Африке и Азии, зависят от поставок зерна и подсолнечного масла из Украины. Экспорт почти остановился из-за блокировки Россией портов на Черном море.

По его словам, еще одной угрозой являются действия РФ по конфискации украинского зерна для собственного потребления или нелегальной продажи на международных рынках.

"Хищение запасов продовольствия с территории независимого суверенного государства является одним из аспектов мародерства" , – добавил Дворник.

Российские оккупанты уже украли не менее 400-500 тыс. тонн зерна, напомнил он. При этом почти все корабли с зерном, которые выходят из Севастополя, загружены украденной украинской продукцией, отметил дипломат.

"Украина уже предупредила страны-потребители, что партии зерна, которые экспортирует Россия, могут содержать краденое украинское зерно. Любая страна, сознательно покупающая это зерно, будет считаться причастной к преступлению" , – сказал он.

Дворник подчеркнул, что не должно быть никаких сомнений в том, кто отвечает за возможный голод миллионов людей в Азии, Африке и других частях света и на оккупированных территориях Украины.

Украина, по его словам, также решительно отвергает любые манипулятивные заявления о том, что санкции против России якобы сделают невозможным эффективное решение проблемы экспорта сельскохозяйственной продукции. Международное сообщество уже сделало соответствующие выводы, заметил он.